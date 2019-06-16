Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Beşiktaş Ortaköy'de arı istilası
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(ÖZEL) Beşiktaş Ortaköy'de arı istilası

1 saat önce

Beşiktaş Ortaköy'de cadde üzerinde bir ağacın üzerinde kovan oluşturarak başıboş bir şekilde bulunan arılar, mahalleliye korku dolu anlara yaşattı.

(ÖZEL) Beşiktaş Ortaköy'de arı istilası, System.String[]
Beşiktaş Ortaköy'de cadde üzerinde bir ağacın üzerinde kovan oluşturarak başıboş bir şekilde bulunan arılar, mahalleliye korku dolu anlara yaşattı.

Kovanı bulunmayan binlerce arı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir mahalleye dadanarak ağaç üzerinde kendilerine kovan oluşturdu. Arılar adeta istila ettiği mahallede yaşayan vatandaşlara zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Cadde yürüyen vatandaşlar zaman zaman arıların saldırısına maruz kaldı. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar tedbirsiz bir şekilde ağaçtaki arı kovanını bir kutuya koydu. Havanın kararmasıyla birlikte arılar kutuya girerken, mahalleli rahat nefes aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Ortaköy, 3. Sayfa
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