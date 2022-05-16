ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ - Son Dakika

ANTALYA'daki Engel Tanımayanlar Derneği ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde 'Özel Bireylerimizi Askere Uğurluyoruz' sloganlı 'kına gecesi' düzenlendi.

Fabrikalar Mahallesi'ndeki dernek binası önünde gerçekleşen kına gecesinde bina ve trafiğe kapatılan sokak Türk Bayraklarıyla süslendi. Özge Can Gençlik Merkezi Orkestrası'nın sahne aldığı kına gecesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda subaylar bir günlük askerlik hizmetinde bulunacak özel bireyleri yalnız bırakmadı.

ŞALA 'O ŞİMDİ ASKER' YAZILDI

Engel Tanımayanlar Derneği üyesi özel bireyler Uğur Mansız, Sinan Soysal, Ali Tekkanat, Samet Oktay, Ali Demirci, Ahmet Hakan'a askere uğurlama töreninde üzerinde 'O Şimdi Asker' yazan ve omuzlarına bağladıkları kırmızı renk tül şal giydirildi. Bir günlükte olsa vatani görevlerini yerine getirecek olan özel bireyler, asker olmanın heyecanını yaşadı.

ONLAR EN BÜYÜK ASKER

Kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği gece de eğlenen özel bireylere, anne-baba ve kardeşleri, yakınları, davetliler de eşlik etti. Halayların da tutulduğu gecede doyasıya eğlenen bireylere "En büyük asker bizim askerimiz" sloganı da atıldı. Eğlencenin ardından anneler, teyzeler, kadın jandarma personeli özel bireylerin ellerine önce asker türküsü ve dua eşliğinde kına yaktı. Özel bireyler, yakınları, konuklar duygulu anlar yaşadı. Evlatlarını vatani görevlerini yerine getirmeleri için bir günlükte olsa asker ocağına uğurlayan anne-babaların gözleri yaşardı. Kına gecesinde konuklara annelerin özenle hazırladığı bardakta tarhana çorba, bisküvi arasında lokum, çay, çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

JANDARMA LOGOLU KEÇE TABLO

Gecenin sonunda Engel Tanımayanlar Derneği Başkanı Hilal Gönenç, Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Ayşe Sevim- İbrahim Şen çiftinin özel bireylerle birlikte jandarma logosunu işlediği keçe çalışması tablo, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na günün anısına olarak yarbay Aydın Güler'e hediye edildi. Dernek Başkanı Hilal Gönenç, derneğin hizmetlerine katkıda bulunan Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Şube Müdürü İbrahim Irmak'a da teşekkür plaketi sundu.

HEYECAN, GURUR VE MUTLULUK

Engel Tanımayanlar Derneği Başkanı Hilal Gönenç, derneğin görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve özel engeli olan bireylere, ailelerine sanat ve mesleki eğitimler verdiğini, engellerin bir, bir aşıldığını söyledi. Gönenç, "Bugün de sembolikte olsa özel bireylerimizi askere uğurlamanın heyecanını, sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Özel bireyler kına gecesinin ardından ertesi gün sabah Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na giderek törenle teslim oldu, asker kıyafeti giydi.