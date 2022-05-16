ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ

16.05.2022 15:24

ANTALYA'daki Engel Tanımayanlar Derneği ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde 'Özel Bireylerimizi Askere Uğurluyoruz' sloganlı 'kına gecesi' düzenlendi.

ANTALYA'daki Engel Tanımayanlar Derneği ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde 'Özel Bireylerimizi Askere Uğurluyoruz' sloganlı 'kına gecesi' düzenlendi.

Fabrikalar Mahallesi'ndeki dernek binası önünde gerçekleşen kına gecesinde bina ve trafiğe kapatılan sokak Türk Bayraklarıyla süslendi. Özge Can Gençlik Merkezi Orkestrası'nın sahne aldığı kına gecesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda subaylar bir günlük askerlik hizmetinde bulunacak özel bireyleri yalnız bırakmadı.

ŞALA 'O ŞİMDİ ASKER' YAZILDI

Engel Tanımayanlar Derneği üyesi özel bireyler Uğur Mansız, Sinan Soysal, Ali Tekkanat, Samet Oktay, Ali Demirci, Ahmet Hakan'a askere uğurlama töreninde üzerinde 'O Şimdi Asker' yazan ve omuzlarına bağladıkları kırmızı renk tül şal giydirildi. Bir günlükte olsa vatani görevlerini yerine getirecek olan özel bireyler, asker olmanın heyecanını yaşadı.

ONLAR EN BÜYÜK ASKER

Kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği gece de eğlenen özel bireylere, anne-baba ve kardeşleri, yakınları, davetliler de eşlik etti. Halayların da tutulduğu gecede doyasıya eğlenen bireylere "En büyük asker bizim askerimiz" sloganı da atıldı. Eğlencenin ardından anneler, teyzeler, kadın jandarma personeli özel bireylerin ellerine önce asker türküsü ve dua eşliğinde kına yaktı. Özel bireyler, yakınları, konuklar duygulu anlar yaşadı. Evlatlarını vatani görevlerini yerine getirmeleri için bir günlükte olsa asker ocağına uğurlayan anne-babaların gözleri yaşardı. Kına gecesinde konuklara annelerin özenle hazırladığı bardakta tarhana çorba, bisküvi arasında lokum, çay, çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

JANDARMA LOGOLU KEÇE TABLO

Gecenin sonunda Engel Tanımayanlar Derneği Başkanı Hilal Gönenç, Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Ayşe Sevim- İbrahim Şen çiftinin özel bireylerle birlikte jandarma logosunu işlediği keçe çalışması tablo, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na günün anısına olarak yarbay Aydın Güler'e hediye edildi. Dernek Başkanı Hilal Gönenç, derneğin hizmetlerine katkıda bulunan Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Şube Müdürü İbrahim Irmak'a da teşekkür plaketi sundu.

HEYECAN, GURUR VE MUTLULUK

Engel Tanımayanlar Derneği Başkanı Hilal Gönenç, derneğin görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve özel engeli olan bireylere, ailelerine sanat ve mesleki eğitimler verdiğini, engellerin bir, bir aşıldığını söyledi. Gönenç, "Bugün de sembolikte olsa özel bireylerimizi askere uğurlamanın heyecanını, sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Özel bireyler kına gecesinin ardından ertesi gün sabah Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na giderek törenle teslim oldu, asker kıyafeti giydi.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ
ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ
ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ
ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ

YORUMLAR
500
Ordu'da engellilerin askerlik heyecanı Ordu'da engellilerin askerlik heyecanı Son dakika! Düzce'de özel bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Son dakika! Düzce'de özel bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement