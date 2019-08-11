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(Özel) Biriktirdiği harçlıklarla Kızılay'a kurban vekaleti verdi

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 yaşındaki Yılmaz Öztürk, biriktirdiği harçlıklarıyla Kızılay'a yurt dışı kurban vekaleti verdi.

(Özel) Biriktirdiği harçlıklarla Kızılay'a kurban vekaleti verdi, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 yaşındaki Yılmaz Öztürk, biriktirdiği harçlıklarıyla Kızılay'a yurt dışı kurban vekaleti verdi.

Güzelyalı Cafer Yener İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Yılmaz Öztürk, yetişkinlere örnek olacak bir davranışa imza attı. Okul harçlıklarını biriktiren küçük Yılmaz, Kızılay'ın kurban vekaletinin son günü olan arife günü bağışta bulundu. 725 TL olan yurt dışı kurban vekaletini Kızılay Mudanya Şube Temsilcisi Mustafa Bayrak'a veren Yılmaz Öztürk, bayram öncesi bağışta bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da küçük Yılmaz'ı örnek davranışından dolayı tebrik etti. - BURSA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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