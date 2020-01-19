(Özel) Bu ütü mangal kömürüyle çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Bu ütü mangal kömürüyle çalışıyor - Son Dakika

(Özel) Bu ütü mangal kömürüyle çalışıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da babadan kalma terzilik mesleğini yapan İsmail Alın, ağırlığı 6 kiloyu bulan kömürle çalışan ütüyle elbise ütülemeye devam ediyor.

(Özel) Bu ütü mangal kömürüyle çalışıyor, System.String[]

Şanlıurfa'da babadan kalma terzilik mesleğini yapan İsmail Alın, ağırlığı 6 kiloyu bulan kömürle çalışan ütüyle elbise ütülemeye devam ediyor.


Merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi çarşılar bölgesinde terzilik yapan İsmail Alın, ustası olan babasından miras kalan dökme ütü ile çalışmaya devam ediyor. Ağırlığı yaklaşık 6 kilogramı bulan ve kömürle çalışan ütüyle elbiseleri ütülemeye devam eden Alın, ütünün 70 yıllık geçmişi olduğunu ve hem dedesinin hem de babasının bu ütüyü kullandığını belirtti. Daha önce bütün terzilerin bu tür ütüler kullandığını söyleyen Alın, teknolojiyle birlikte kömürle çalışan ütü kullanan kimsenin kalmadığını belirtti. Şanlıurfa'da şu anda bu ütüyü sadece kendilerinin kullandığını ifade eden Alın, "60, 70 yıl öncesinden kalma ütüdür. Daha önce bütün terziler kullanıyordu, şimdi sadece biz kullanıyoruz. Ütünün içerisinde mangal kömürü yakıyoruz. Isıtıyoruz, sonra ütü işleri yapıyoruz. Bu ütü sadece bizde mevcut, başka kimsede yok. Bu ütü babadan, dededen kalma. Bu ütü 6 kilodur, elektrikliden iyidir. Tabii biraz zorlanıyoruz. Elektrikli ütü bunun kalitesini vermez. Bu ütü hem ağırlığıyla ütülüyor hem de sıcaklığıyla ütülüyor" şeklinde konuştu.


Ütünün nasıl çalıştığını anlatan Alın, kömürlü ütü ile ütülenen elbiselerin daha şık durduğunu da sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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