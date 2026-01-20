Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dağılan pazarlarda çürümüş sebze, meyve kovalamak yakışıyor mu şanlı Türk milletine? Yakışıyor mu şanlı Türk milletinin emeklisine 200 liralık otellerde sefalet çekmek?" dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, geçen hafta partisinin Hatay'da yaptığı mitinge katıldıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında muhalefete yönelik eleştirilerine yanıt veren Özel, partisinin bu konudaki çalışmalarını anlattı.

Özel, deprem bölgesinde üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyerek, "'Bölgeye selam vermediler' diyen Erdoğan'a, ona oy veren seçmenlerine, buna tanıklık eden deprem bölgesindeki namuslu, onurlu, vicdanlı, haysiyetli insanlara söylüyorum: 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle 60 gün boyunca bölgedeydik. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemi, gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar bölgeye yardım ulaştırdık." diye konuştu.

Deprem bölgesinde inşa edilen konutlara değinen Özel, depremin ardından geçen sürede konut sayısı açısından verilen sözün yüzde 70'inin tutulduğunu savundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının yarın birinci yılının dolacağını anımsatan Özel, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Özel, bunun bir kaza olmadığını, denetimsizlik ve ihmalin bir sonucu olduğunu savunarak, bir daha aynı acıların yaşanmaması için adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Yangının baş sorumlusunun korunduğunu iddia eden Özel, "Buradan açıkça söylüyoruz, son sorumlu yargılanıp cezasını alana kadar Kartalkaya davası, CHP'nin onur davasıdır. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Moto kuryenin hakkını yiyen babamın oğlu olsa boykotu yer"

CHP Genel Başkanı Özel, moto kuryeciliğin Türkiye'de önemli bir istihdam alanı haline geldiğine dikkati çekti.

Moto kuryelerin çalışma koşullarını eleştiren Özel, bu alanda emek sömürüsü ve güvencesizlik bulunduğunu öne sürdü.

Özel, moto kuryelerin eylemlerindeki taleplerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O firmaya söylüyoruz, 3 gün boyunca eylem yapıldı. Sonra bu taleplerle masaya oturulacak. Bu talepleri yerine getirirsen getirirsin, getirmezsen vallahi senin en kuvvetli müşterin bizler, bizim sözümüze kıymet verenlerdir. Kafamızı bozma, senin karşında, moto kuryenin arkasında dururuz. Sonra o geçen boykot gibi bana 'Aslında şu firmanın babası da CHP'liydi, bilmem kim milletvekilinin torunuydu eskiden, sen boykot ediyorsun ama...' hiç gelmeyin. Moto kuryenin hakkını yiyen babamın oğlu olsa boykotu yer."

Toplumun her kesiminde ağır sorunlar bulunduğunu iddia eden Özel, AK Parti'nin ise bu sorunları çözecek becerisi ve enerjisinin olmadığını savundu.

Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik sürece değinerek, bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sarf ettiği sözleri anımsattı.

Konu hakkında Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı da hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM Parti iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. Yeni Yol Partisinin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz. Açık ve net söylüyorum, Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun, değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey."

Özel, Bahçeli'nin barınma, beslenme ve giyinme gibi politikaların Türk'ün politikası olduğuna dair değerlendirmelerine ilişkinse şunları kaydetti:

"Çok doğru da Devlet Bey, dağılan pazarlarda çürümüş sebze, meyve kovalamak yakışıyor mu şanlı Türk milletine? Yakışıyor mu şanlı Türk milletinin emeklisine 200 liralık otellerde sefalet çekmek? Yakışıyor mu şanlı Türk milletinin emeklisine mandıranın önünden geçememek, kasaptan gizlenmek? Torunu karne getirince halının püskülünü saymak yakışıyor mu emekliye, yakışıyor mu Türk milletine? Vallahi Türk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına, Türkiye'de yaşayan kimseye bu sefalet ücreti yakışmıyor."

(Sürecek)