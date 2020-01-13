(Özel) Diyarbakır'da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Diyarbakır'da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler - Son Dakika

(Özel) Diyarbakır'da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler

6 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için Kocaeli'de örülen atkılar annelere mektupla ulaştırıldı.

(Özel) Diyarbakır'da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için Kocaeli'de örülen atkılar annelere mektupla ulaştırıldı.


HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan acılı annelerin bekleyişi sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından da destekler gelmeye devam ediyor. Kocaeli'de, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü'nde eğitim gören 780 çocuk, evlat nöbeti tutan anneler için ördükleri atkıyı kaleme aldıkları mektupla birlikte Diyarbakır'a gönderdi.


Çocuk Kulübü'nde anneler için atkı ören çocukları ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Okul öncesi eğitim gören yavrularımızın okuyorum, dokuyorum projesi kapsamında üretmiş oldukları boyunlukları görmeye geldik. Çocuklarımız güzel bir faaliyet yapmışlar. Özellikle bugün Diyarbakır'da onurlu bir duruş sergileyen, terör örgütü tarafından evlatları kaçırılmış annelerimize bu boyunlukların bir kısmını gönderdik. Bu onurlu duruşundan dolayı annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yavrularımız bu kış günlerinde üşememeleri için böyle bir hassas noktada düşünmüşler. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum. Bizim çocuk kulüplerimiz okul öncesi eğitim veriyor. Yaklaşık bin öğrencimiz burada değerler eğitimi, İngilizce ve okul öncesi eğitime tabi tutuluyor" ifadelerini kullandı.


"Tüketen değil, üreten bir proje"


Okul Öncesi öğretmeni Fatma Yel ise, "Biz bu projeyi 7 çocuk kulübü 800'e kadar öğrenciyle eş zamanlı olarak başladık. Çocuklarımızın sosyal sorumluluklarını geliştirmek adına başlattık. Aynı zamanda çocuklarımızı bilişsel anlamda destekledik ve kas gelişimine destekte bulunduk. Biz bu projeyi başlatırken bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu proje tüketen değil, üreten bir proje. Çocuklarımız mağazadan almıyorlar, kendileri örerek üretiyorlar. Diyarbakır'da yavrularını bekleyen, nöbet tutan annelere ve bölgemizde eğitim gören KYK yurdunda kalan öğrencilerimize gönderilecek" şeklinde konuştu.


"Hep onların yanındayız"


Atkı ören okul öncesi öğrencisi Zehra Erdoğan, "Boyunları üşemesin diye gönderiyoruz. Onlara sevgi ve saygı gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Feyza isimli bir öğrenci ise, "Diyarbakır'daki anneler üşümesin diye ve öğrenciler için ördük. Onlara sevgi gösteriyoruz. Hep onların yanındayız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
19:44 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
19:42 İstanbul'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
19:40 Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Son Dakika
19:39 Çavuşoğlu ve lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
19:35 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Diyarbakır'da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]