Özel Eğitim Kurumu'ndan hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Özel Eğitim Kurumu'ndan hırsızlık anları kamerada

Özel Eğitim Kurumu'ndan hırsızlık anları kamerada Gaziantep'te özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Özel Eğitim Kurumu'ndan hırsızlık anları kamerada

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GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki özel bir eğitim kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahsın kurumdan hırsızlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Binevler Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel Eğitim Kurumu'ndan hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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