Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı

Dün, Antalya'da yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

PARALARIN ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6 SAATLİK ÇÖZÜMLEME YAPILDI

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timlerinin yürüttüğü araştırmada 24 farklı kameradan 6 saatlik yapılan çözümleme ve öldürülen Kırınfil'in cep telefonu incelendi.

ÖZEL EKİP KANLI ISLAK MENDİLE KADAR TESPİT ETTİ

Kırınfil'in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. (22) olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Ramazan A.'nın çelişkili ifadeleri üzerine aracında yapılan aramada kan lekeleri ve bıçak tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde de üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendili ele geçirdi. Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi. Ramazan A., Kemer Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.