Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Güney Koreli turistlere kapkaç şoku
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(ÖZEL) Güney Koreli turistlere kapkaç şoku

1 saat önce

Güney Kore'den tatile gelen turistler Taksim'de hayatlarının şokunu yaşadı.

(ÖZEL) Güney Koreli turistlere kapkaç şoku, System.String[]

Güney Kore'den tatile gelen turistler Taksim'de hayatlarının şokunu yaşadı. Otellerinden çıkarak yürüyüş yapan üç turist arkadaştan biri kapkaça uğradı. Değeri yaklaşık 10 bin lira olarak lüks telefonu çalarak kaçan şüpheli ise kayıplara karıştı.


Taksim Talimhane'deki otellerinden akşam saatlerinde çıkan Güney Koreli üç turist arkadaş yürümeye başladı. Bu esnada arkadan gelen şüpheli bir şahıs turistleri takibe aldı. Kısa bir süre sonra şüpheli harekete geçip turistin elindeki telefonu çekerek kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan turistler şüphelinin peşinden koştu ancak şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Bunun üzerine turistler otellerine dönerek çalışanlardan yardım istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mağdur turistin ifadesini alıp şüphelinin eşkalini tespit ederek çalışmalara başladı.


Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekiplerin hırsızlık zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Güney Kore, Talimhane, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
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