(Özel haber) Esat Özaltın: "Sezon sonunda şampiyon olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Esat Özaltın: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Esat Özaltın: "Sezon sonunda şampiyon olacağız"

6 saat önce

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, "Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz.

(Özel haber) Esat Özaltın:

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, "Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.


TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Modafen'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Özaltın, zorlu bir deplasmanı geride bıraktıklarını aktararak "Modafen alttan 4. sırada. Düşmemek için epey mücadele ediyorlar. Bu bilinçle geldik. Maç fazlasıyla ikinci sıradayız. Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Eğer puan farkı kapanmazsa play-off'larda en güçlü adaylardan biriyiz. Sezon sonunda inşallah play-off'lardan çıkarak şampiyonluk istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Özaltın Holding, Karacabey, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı
Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıktı Altay Bayındır'ın Ankaragücü maçında yaptığı hata, sosyal medyada tepki çekti

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Esat Özaltın: "Sezon sonunda şampiyon olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]