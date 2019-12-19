(Özel haber) Fatih Atlı'nın hedefi yeniden "Başpehlivanlık" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Fatih Atlı'nın hedefi yeniden 'Başpehlivanlık' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Fatih Atlı'nın hedefi yeniden "Başpehlivanlık"

6 saat önce

2014 yılı 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı, 2020'de de başpehlivanlık kemerini yeniden takmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

(Özel haber) Fatih Atlı'nın hedefi yeniden

2014 yılı 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı, 2020'de de başpehlivanlık kemerini yeniden takmak için hazırlıklarını sürdürüyor.


5 yıl önce bu kemeri kazandığını ve yeniden kazanma potansiyelinin olduğunu belirten Atlı, "2000 yılından bu tarafa Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele ediyorum. 2014 yılında altın kemeri aldım. Şimdiki hedefim ise 2014 yılındaki gibi tekrar iyi bir şekilde hazırlanıp kazası belasız yeniden altın kemere uzanmak. Bizim şahsi başarımızdan hariç, burada yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerim ile sevgili hocamız Bayram Erten nezaretinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın da geçmişleri başarılarla dolu ve sayısız dereceleri var. İnşallah bizden sonra onlarla Türkiye ve Samsun'da yağlı güreşi temsil edeceğiz. Buradan siyasilerimize sesleniyorum ve bu genç sporcu kardeşlerimize destek olunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


"2020'ye en iyi şekilde hazırlanıp buraya başpehlivanlık kemeri ile dönmek istiyoruz"


Atakum Sporcu Fabrikası'nda bulunan güreş salonunda çalışmalara başladığını belirten Atlı, "15 gün önce hazırlıklarımıza başladık. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarımızı yapıyoruz. Eski güreşçimiz yeni İlçe Müdürümüz Mustafa Demirkıran ağabeyimiz sağ olsun bize salonu tahsis etti. İnşallah 2020'ye en iyi şekilde hazırlanıp buraya başpehlivanlık kemeri ile dönmek istiyoruz" diye konuştu.


"Bütün gençlerimizi Atakum Sporcu Fabrikası'ndaki salonumuza bekliyorum"


Güreşe başlamak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Atlı, "Güreş çok özel bir spordur. Zeka, hırs ve azim gerektiren bir spordur. Güreşe bu iradeyi, saygıyı ve sevgiyi gösterdiklerinde hayatlarının her safhasında hem ailevi hem de sosyal çevrelerinde çok olumlu yönde sonuçlarla dönecektir. Başarılı ve sağlıklı bir birey olarak hayatlarına devam edeceklerdir. Ben bütün gençlerimizi Atakum Sporcu Fabrikası'ndaki salonumuza bekliyorum. Çünkü sporun hayatımızın her safhasında olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Antrenman renkli görüntülere de sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak ile eski Başpehlivan Fatih Atlı'nın güreşi eğlenceli anlar yaşattı. - SAMSUN

Fatih Atlı, Kırkpınar, Atakum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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