ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Memurun gözü haziran enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurlarının yılın ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Otobüs firmaları yoğunluktan rezervasyon almıyor

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan:

"Bugün 1400'den fazla sefer yaptık. Yarından itibaren otobüs sefer sayımızın artarak Kurban Bayramı'nda 2 bin sefere ulaşmasını bekliyoruz"

Firma yöneticisi Alaattin Çendik:

"Firmaların bayram için satışta olan biletleri tükendi. İlave servisler için hazırlıklar tamamlandı, bilet satışlarına başladık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İngiltere'den 18 yıl önce iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergileniyor

Londra'da antikacıya satılmak istenirken tespit edilen ve 2004'te geri alınan Damat İbrahim Paşa'nın Kurşunlu Camisi'ne bir hac dönüşü hediye ettiği 1700'lü yıllara ait el dokuması örtü, kapsamlı konservasyonun ardından Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde yeniden sergilenmeye başlandı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy:

"Kaçırılan, kaybolan her türlü eşyanın arkasındayız, adım adım takip edip sonuçlandırıyoruz"

(İsa Toprak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrildi

Hafta içinde küresel bazda açıklanan birçok makroekonomik veri, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ederken önemli merkez bankaları yetkililerinin agresif para politikalarını sürdüreceğine ilişkin yönlendirmeleri yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi

ABD tahvil faizlerinin 3 aylık forward oranları (3 ay sonra olması beklenen faiz oranları) ülkenin resesyona girebileceğini fiyatlamaya başladı

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Berk Uğurlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki rekabete hazır olduğunu açıkladı:

"Kendimi takım içi rekabete hazır hissediyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek herkese nasip olmuyor. Çok büyük bir gurur"

"Takımda iyi bir enerji var. Genç ve dinamik bir takımız. Enerjimiz ve gücümüzle Büyük Britanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Jandarmanın atlı ekibi Fethiye'de göreve başladı

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezindeki ekip, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Çarşı ile Denizpark Caddesi, Belcekız ve Kumburnu plajlarında devriye geziyor

Görevleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunan atlı ekip, herkes tarafından ilgiyle karşılanıyor

(Ali Rıza Akkır/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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