(Özel haber)İstanbul Boğazı sosyal mesafeli kanolarla renklendi - Son Dakika

(Özel haber)İstanbul Boğazı sosyal mesafeli kanolarla renklendi

Su sporlarının merkezi Beykoz'da spor, eğlence ve eşsiz manzarayı buluşturan, yetişkinlere yönelik kano eğitimleri başladı.

(Özel haber)İstanbul Boğazı sosyal mesafeli kanolarla renklendi, System.String[]

Su sporlarının merkezi Beykoz'da spor, eğlence ve eşsiz manzarayı buluşturan, yetişkinlere yönelik kano eğitimleri başladı. İstanbul Boğazı'nda sosyal mesafeli kano eğitimleri havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı su sporları için adeta biçilmiş kaftan. Beykoz Belediyesi de insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Beykoz'da yaşayan yetişkin insanları su sporlarına teşvik etmek ve sahilden daha fazla kişinin yararlanması amacıyla başlatılan spor seferberliği her yaş grubundan rağbet görüyor.

Sahilde renkli görüntüler oluşan hizmet kapsamında kano heyecanı yaşayan vatandaşlar, boğaz manzarası eşliğinde kürek çekerek spor yapıyor. Aileleriyle sahile gelen çocuklar da ilk kez kanoyla tanışıyor. Vatandaşlardan bazıları tek seferlik bir turu tercih ederken, isteyenler düzenli olarak her hafta boğazda kano heyecanını yaşayabiliyor.

Beykoz sahilindeki kano keyfi hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 9-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleşirken, hafta içi perşembe ve salı günleri ise yetişkinler ücretsiz katılabiliyor.

Kanoya yeni başlayanlara öncelikle kürek kullanımı hakkında kısa bir eğitim verilirken, katılımcılar ilk antrenmanlarını ise cankurtaran ve eğitmenler eşliğinde yapıyor. Eğitimler esnasında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, maske takılmasına önem gösteriliyor. Mevsim dönmeden kano sporuyla tanışmak isteyenlerin, eğitimler için belirlenen günlerde Beykoz sahilinde kurulan başlangıç noktasında kayıt yaptırması gerekiyor. Öte yandan sosyal mesafeli kano eğitimleri drone ile de havadan görüntülendi.

"Beykoz'da ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"

Beykoz'da 14 branşta eğitim verildiğini belirten Beykoz Belediye Başka Yardımcı Fatih Sağlam, "Beykoz denize kıyısı olan bir ilçe. İlçemizde yaşayan çocuklara yönelik kano eğitimlerini önceden başlattık. Bugün ise ilçemizde yaşayan yetişkinler için kano eğitimlerimiz başladı. Beykoz Belediyesi olarak 14 spor branşında alanında uzman hocalarımız ile eğitimler veriyoruz. Denize kıyısı olan ilçemizde su sporlarında ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza eşlik eden ailelerine de kano eğitimi vermek istedik. Vatandaşlarımız oldukça memnun bizde eğitimlere katılarak vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz" diye konuştu.

Ünsal: "Salgına karşı tüm önlemler alınmış durumda

Beykoz Belediyesi'nin spor faaliyetlerine katılarak memnun olduğunu aktaran Ayşe Ünsal, "İstanbul Boğazı'nda ortam çok güzel. Emekli insanlar olarak belediyenin spor etkinliklerine katılarak ileri yaşımıza rağmen hayattan kopmamaya çalışıyoruz. İnsan odaklı projede korona virüse karşı tüm önlemler alınmış durumda, gençlere ve yetişkinlere yönelik birçok spor branşında eğitimler veriliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber)İstanbul Boğazı sosyal mesafeli kanolarla renklendi - Son Dakika Spor

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