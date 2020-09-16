İstanbul sokaklarında ilginç maske manzaraları - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük hayatın alışkanlığı haline gelen maskelerin bir çok modelini sokakta görmek mümkün oluyor. İstanbul'da vatandaşların çoğu tek kullanımlık cerrahi maskeler tercih ediyor bazılarıysa renkli ve desenli maskeler tercih ediyor. Bazı vatandaşlar ise virüsten korunmak için gaz maskesi veya siperliklerle dışarıya çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte maske de günlük hayatın yeni alışkanlığı haline geldi. Koruyucu önlem olarak kullanılan maskeler renk ve farklı modellerle de dikkat çekiyor. Dünya virüsle yaşamaya alışmak zorunda kalınca, maskeler de kıyafetin bir parçası oldu. Artık maskenin de modası oluşmuş durumda var.

En çok tercih edilenler tek kullanımlık maskeler

İstanbul sokaklarında birçok modelde maske takanla karşılaşmak mümkün olsa da en çok kullanılan maske çeşidi ise tek kullanımlık cerrahi maskeler. Farklı ve özel kumaş maskeler de bu süreçte büyük ilgili görse de uzmanlar tarafından virüsten korumak için etkili olmadığı belirtiliyor.

Gaz maskesi ile korunanlar da var

Virüsten korunmak amacıyla bir vatandaşın gaz maskesi taktığı görüldü. İstanbul Eminönü'nde bir vatandaşın gaz maskesi taktığı ve onun da üzerine siperlik taktığı fotoğraflara yansıdı. Öte yandan virüsten korunmak için birçok vatandaşın da maskenin üzerine siperlik taktığı fotoğraf karelerine yansıdı.

(İHA)