(özel haber) Özel harekatçılar stres attı

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere dağları dar eden özel harekat polisleri, silah arkadaşlarının düğününde halay çekerek stres attı.



Ülkenin güneydoğusunda ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla teröristlerle yoğun mücadele yürüten özel harekat polisleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir süre önce emekliye ayrılan silah arkadaşları Hüseyin Doğan'ın polis oğlunun düğününde marifetlerini sergiledi. Kendilerine has resmi kıyafetleri ve silahları ile düğüne katılan özel harekat polisleri emekli olan silah arkadaşlarına sarılarak tebrik etti. İkramların ardından piste çıkan özel harekatçılar, önce halay çekti sonra ise dans ederek stres attı. Gönüllerince eğlenen özel harekat polisleri, emekli olan silah arkadaşları Hüseyin Doğan ve babası ile aynı adı taşıyan polis oğlunu da gece boyunca coşturdu.



Renkli görüntülere sahne olan düğünün ardından gelin Sultan ve damat Hüseyin Doğan dünya evine girdi.



Öte yandan polis memuru olan gelin Sultan'ın babasının da emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP