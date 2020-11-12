Şanlıurfa'da ıspanak hasadı başladı

Tarlada 2,5 pazarda 5 liradan satılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alternatif ürün haline gelen ıspanağın hasadına başlandı. Ispanak, kilosu tarlada 2,5 pazarda ise 5 liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa'da son yıllarda çiftçilerin alternatif ürünü haline gelen ıspanağın hasadına başlandı. Kentin verimli topraklarında yetiştirilen ıspanak son yıllarda çiftçilerin alternatif ürünü oldu. Tarlada ektiği ıspanağın hasadını ailesiyle birlikte yapan çiftçi, Şükrü Tumbul, ürünün bu yıl az, fiyatının ise yüksek olduğunu aktardı. Tumbul, ıspanağın kilosunun tarlada 2,5 pazarda ise 5 liradan satışa sunulduğunu ifade etti.

"Fiyat iyi ürün az"

Ispanağın ekimini ve hasadını ailesiyle birlikte yapan Çiftçi Şükrü Tumbul, "Yaklaşık bir buçuk ay önce ektiğimiz ıspanağımızın hasadını yapmaya başladık. Bu yıl maşallah verim çok güzel oldu. Verim güzel oldu fakat bu yıl da az ektik. Geçen yıl 15 dönüm ekmiştik, bu yıl sadece 3 dönüm ektim. Bu yıl verim iyi olduğu için gelecek yıl 20 dönüm ekmeyi planlıyorum. Bu yıl fiyatlar iyi ancak ürün az. Biz tarlada kilosunu 2,5 liradan satıyoruz" dedi.

"Tarlada 2,5 pazarda 5 lira"

Ispanağın tarladan kendilerine geldiğini ve 5 liradan satışa sunduklarını belirten Mehmet Kılıç, "Ispanak tarladan hasat sonrası bize geliyor. Biz burada kilosunu 5 liradan satıyoruz. Son iki-üç yıldır Şanlıurfalı çiftçiler ıspanağın ekimini artırdı. Bölgede verimi de iyi oluyor" ifadelerini kullandı.