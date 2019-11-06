(Özel) İstanbul'da dehşete düşüren

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 farklı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobildekilerin korkudan ne yapacağını şaşırdığı ve magandaya, "Ne olur yavaşla" dediği yürekleri ağızlara getiren o anlar kameralara yansıdı.



İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi, E-5 Karayolu Bostancı mevkisi yine E-5 Karayolu'nda ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde 4 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarımın hem de sürücülerin canını hiçe saydı.



"1 tane akıllı arkadaşım yok ya"



Öte yandan magandalar trafikte terör estirdiği esnada otomobillerinde bulunan arkadaşları ise korktu. Sarıyer'deki magandanın arkadaşı, "Yavaş oradan girmez, 1 tane akıllı arkadaşım yok ya" derken E-5 Karayolu'nda seyreden diğer bir magandanın arkadaşı ise, "Allah'ını seversen yavaşla" dedi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL