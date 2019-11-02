Son Dakika Haberleri: (Özel) Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu
Son Dakika Güncel (Özel) Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu

(Özel) Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu

6 saat önce

Küçükçekmece'de sahibi tarafından tasması çıkarılan bir köpeğin ısırarak yaraladığı minik tavşan, yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecinin ardından iyileşti.

(Özel) Köpeğin ısırarak yaraladığı tavşan yeniden hayata tutundu, System.String[]

Küçükçekmece'de sahibi tarafından tasması çıkarılan bir köpeğin ısırarak yaraladığı minik tavşan, yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecinin ardından iyileşti. Küçükçekmece Belediyesince tedavi süreci tamamlanan sevimli tavşan sahiplendirilmek için bekliyor.


Küçükçekmece'de 15 Ekim'de parkta yaşanan bir olayda tasması çıkarılan bir köpek, park içerisinde bulunan bir tavşanın boğazını ısırarak yaraladı. Yaralı tavşanı bulunduğu yerden alan bir vatandaş, tedavi olması için Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezine teslim etti. Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan minik tavşanın tedavi süreci 15 gün sürdü. Yaralı tavşanın tedavi sürecinde veteriner hekimlerce titiz bir çalışma yapılarak zarar gören dokuları iyileştirildi. Sağlığına kavuşan tavşan şimdi özgürce hareket edebiliyor.


Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde barınmaya devam eden tavşan sahiplendirilmek için bekliyor.


"Tedavi süreci biraz uzun sürdü"


Tavşanın sağlığına kavuştuğunu söyleyen Veteriner Hekim Süleyman Kahraman, "Hayvan parkta köpeklerin saldırısına uğramış. Bize geldiğinde açık yarası ve enfekte yarası vardı. Bu noktada tedavilerini gerçekleştirdik. Bakımlarını yaparak hayvanın sağlığına kavuşmasını sağladık. Tedavi süreci biraz uzun sürdü. Enfekte dokular temizlendi ama ardından tekrar enfeksiyon kaptı. Açık yara tedavisine bıraktık. Şu an durumu iyi yarası tamamen kapandı. Tavşan sağlığına kavuştu. Bundan sonraki süreçte hayvan severlerimiz ya da buraya gelip hayvanımızı sahiplenmek isteyen bir vatandaşımız çıktığı takdirde sahiplendireceğiz. Yuvasına kavuşacak" şeklide konuştu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:07 Kaynak: İHA
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