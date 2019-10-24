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Özel öğrenciler için yenilenen okul açıldı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi arasında yapılan protokolle yenilenen Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu, düzenlenen törenle açıldı.

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İzmir'in Urla ilçesinde otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi arasında yapılan protokolle yenilenen Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Urla Kaymakamı Önder Can, İçmeler Mahallesi Göçmen Konutları mevkisindeki okulun açılış töreninde, daha önce imam hatip lisesi olarak kullanılan okulun taşınmasından sonra aktif olarak kullanılamayan binanın, özel eğitim öğrencileri için yenilendiğini söyledi.

Okul binasını yaptıran öğretmen Esrar Koman Sümen'e rahmet dileyen Can, binanın gerekli tadilattan sonra faaliyete geçmesine vesile olan Türk Kadınlar Birliği Urla Şube Başkanı Ayşe Başkanoğlu'na, dernek üyelerine, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ve hayırseverlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz de okul binasının yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' özdeyişindeki anlayışı düstur edinen Bakanlığımız, otistik, zihinsel, görme, işletme engelli çocuklarımızın ve diğer engel gruplarının okullaşması için okullar açmakta, yeterli sayıda öğrenci olmayan yerlerde ilkokul, ortaokul ve liselerimizin bünyesinde özel eğitim sınıfları açarak, bu ihtiyacı karşılamaya devam etmektedir."

Konuşmaların ardından, hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Törene, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Urla'da 10 derslikli okulda, 18 öğretmen görev alıyor.

Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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