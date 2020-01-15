Özel öğrencilerden geri dönüşüme büyük katkı - Son Dakika
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Özel öğrencilerden geri dönüşüme büyük katkı

15 dakika önce

Zonguldak'ta özel eğitim meslek okulu öğrencileri geri dönüşüme katkı sağladı.

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Zonguldak'ta özel eğitim meslek okulu öğrencileri geri dönüşüme katkı sağladı.


Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, iki koli kapak topladı. Kapaklar; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne kargoyla gönderildi. Öte yandan öğrencilerin topladığı plastik atıklar da Zonguldak'ta faaliyette bulunan geri dönüşüm firmasına verildi.


Sosyal projelere özel önem veren okul öğrencileri yaptıkları ile ihtiyacı olana da bir parça katkı sağlamanın onları mutlu ettiğini belirttiler. Öğrenciler, "İhtiyacı olan insanları en iyi biz anlarız, çünkü bizde bu hayatta aynı zorlukları yaşıyoruz. Küçük adımlarda olsa yaptıklarımızın diğer insanlara örnek teşkil edeceğini umuyoruz. Yaşanabilir bir dünya için geri dönüşümün artık çok önemli olduğunu artık zorunlu olarak öğreniyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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