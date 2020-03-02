(Özel) Öğretim görevlisi, kanseri resim yaparak yendi - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tarlakazan, yakalandığı meme kanseri hastalığını resim yaparak yenmeyi başardı. Hastalığa yakalanmadan önce sergi açma hayali olan Dr. Tarlakazan, bu hayalini ise kanseri yendikten sonra gerçekleştirdi.



1 yıldan fazla meme kanseri ile mücadele eden Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tarlakazan, meme kanseri hastalığına yakalanmadan önce açmayı hayal ettiği resim sergisini bugün gerçekleştirebildi. Tedavi süreci boyunca resimde yapan ve bu sayede kanseri yenmeyi başaran Dr. Elif Tarlakazan, tedavisinin tamamlanmasıyla ilk iş olarak resim sergisini açtı.



Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde açılan Yarım Kalan Özgün Baskı Resim Sergisi ise hem öğrencilerin hem de vatandaşların ilgisini gördü. Sergiyi gezmeye gelen davetlilere tedavi süreci boyunca çizdiği resimleri gösteren ve hikayelerini anlatan Dr. Elif Tarlakazan, yarım kalan hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.



Hastalanmadan önce planladığı resim sergisi hayalini hastalığı yenince açtı



Yarım Kalan Özgün Baskı Resim Sergisini 1 yıl önce açmayı planladığını anlatan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tarlakazan, "Ben, bu sergiyi aslında 1 yıl önce açmayı planlamıştım. Ama geçirdiğimiz rahatsızlık neticesinde ertelenmiş oldu. Bu çalışmaların hastalığı atlatmamda bana olumlu motiveleri oldu " dedi.



"Sergide, 25 tane özgün baskı resim çalışması bulunuyor"



Sergide toplam 25 tane özgür baskı resim çalışmasının yer aldığını ifade eden Dr. Tarlakazan, "Burada gördüğünüz çalışmalar toplamda 25 tane özgün baskı resim çalışmasıdır. Her birinde de benim hayatıma dair, hayatımda etkisi olan bazı bünyeler var ve yarımlar var. Bu yarımları birbirleriyle tamamlamayı hedefledim. Sergimi de öyle planladım. Dolayısıyla hiçbirimizin hayatında benimde dahil bundan sonra yarımlar olsun istemiyorum. Bu benim çıkış noktamdı ve yaptığımız çalışmalarda kullandığım materyaller benim hayatıma, bana hitap eden materyaller ve birleştiklerinde de farklı bir bedende nüfus buldular, yer buldular ve o şekilde de sergiye hazırlandılar" diye konuştu.



"Yaptığım çalışmaların, tedavi sürecimi atlatmakta çok büyük etkisi oldu"



Yaptığı resimlerin tedavi sürecini atlatmakta çok büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Dr. Elif Tarlakazan, "Ben, yaklaşık 1-1,5 yıl evvel meme kanseri olduğumu öğrendim. O yaşadığınız süreçte tarifsiz bazı duygular yaşıyorsunuz. Acılar, hisler ve bu kurguladığım eserler içinden çıkılmazlıkta yardımcı oldu açıkçası. Bunun sonucunda gördüğünüz gibi çalışmalar çıktı ortaya. Fikir aşamasında elinize kağıt kalem alıp olumsuz düşünceleri gün içerisinde atlatmak amacıyla en azından tabii ki de yaptığınız işlerin olumlu etkileri oluyor. Bu süreçte düşündüğünüz şey rahatsızlığımın en başında böyle bir sergi fikrim vardı. Ama ertelemek durumunda kaldım. Bu süreci atlatmakta bana yaptığım çalışmaların çok büyük etkisi oldu motivasyon anlamında. O zaman düşündüğüm şey, evet iyileştiğim zaman bu serginin taçlanması lazım, sonuçlanması gerek, insanlarla da paylaşılması lazım, bunları da düşündüm" şeklinde konuştu.



Yarım Kalan Özgün Baskı Resim Sergisini açtığından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tarlakazan, şöyle konuştu: "Çok çok mutluyum, güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz için bir eğitim ortamı olarak bakıyoruz biz sergilere. Olumlu sonuçlar ve dönüşler aldım. Gayet mutluyum"



"Bize anlattığı hayatı beni derinden etkiledi"



Sergiyi gezmek için gelen ziyaretçilerden Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Serpil Durgut ise, şunları kaydetti: "Sanat hayatın her döneminde hayatımıza etki eden çok büyük severek yaptığımız, bizlerinde usta öğretici olarak çalıştığımız bir etkinlik. Şu anda değerli Elif hocamızın Yarım Kalan adlı sergisindeyiz ve gerçekten yaptığı çalışmalara hayran kaldım. Kendisinin baskı ile kumaşları birleştirmesi, o birleştirmelerde ipleri birbirine geçirmesi, kendisinin özellikle bize anlattığı hayatı beni derinden etkiledi. Bundan sonraki hayatında kendisine bol bol şifalar diliyorum, başarılar diliyorum. Bu güzel serginin kat ve kat fazlasını yaparak Kastamonu'ya ve ülkemize faydalarını görmekten mutluluk duyuyorum, kendisine başarılar diliyorum." - KASTAMONU