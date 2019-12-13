Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek - Son Dakika

Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek

7 saat önce

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 7'ncisi düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP2020) organizasyonuna bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek, System.String[]

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 7'ncisi düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP2020) organizasyonuna bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin farklı illerinden 2 bini aşkın katılımcıyla, 21 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ETP2020 organizasyonunda okul sahiplerinin, idarecilerin, akademisyenlerin, yöneticilerin, karar vericilerin ve birçok öğretmenin yer alması bekleniyor.

Okulların, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanmasını amaç edinen organizasyon; öğretmenlerin eğitim ve öğretim süreçlerinde kendilerine katkı sağlayacak örnek çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel gelişim ağlarının genişlemesine katkı sağlamak hedefleniyor.


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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