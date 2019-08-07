Son Dakika Haberleri: ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek
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ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek

1 saat önce

İnsan hakları savunucularının içinden geçtiği şu zor günlerde, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile RÖP programı için Ankara’da bir araya geldik

ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek, System.String[]
Türkiye'nin en sorunlu insan hakları meseleleri ile ilgili mücadele verdi. Yıllarca her kimliğe ve mağduriyete eşit mesafede durarak verdiği bu mücadele nedeniyle ayrıştırıldı, yadırgandı ve sonunda hakkında linç kampanyaları başlatıldı.

Ama doğru bildiklerinden vazgeçmedi.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:56 
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