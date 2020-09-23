Özel sporcular engellere kulaç atıyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde özel sporculara yönelik yüzme kursu kayıtları ve antrenmanlar devam ediyor.

Toplumsal farkındalık ve beraberinde duyarlılık oluşturmak amacıyla otizm ve down sendromlu çocuklar için devam eden antrenman ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde bire bir çalışmalar yapan özel sporcular, haftanın 3 günü antrenmanlara katılıyorlar. Yüzme branşı, otizmli ile down sendromlu çocuklar ve skolyoz hastaları için hem sosyal anlamda hem sağlık yönünde gelişim açısından önemli bir rol oynuyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Özel Sporcular Antrenörü Olcay Tercan, "Burada amacımız halkın sporla bütünleşmesini istiyoruz. Pandemi süreci olsa da çalışmalarımıza kurallara uygun bir şekilde devam ediyoruz. Havuzumuz günlük bakıma giriyor, çalışmalarımıza güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz özel sporculara yönelik çalışmalardan dolayı çok memnunlar. Bayan antrenörümüz kız öğrencilerimiz, erkek antrenörümüz ise erkek çocuklarımız ile birebir ilgileniyor. Bu sıkı dönemde çocukların spora aktif bir şekilde devam etmeleri de çok önemli. Çünkü yarışmalara hazırlanan başarı elde edebileceğimiz sporcularımız mevcut. Onları en iyi şekilde özel antrenman programları ile yarışmalara hazırlıyoruz" dedi.

Tercan ayrıca emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU