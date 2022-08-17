Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi? - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?

17.08.2022 08:10
Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) verilen soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sabit yaz saati uygulamasına geçmesi sonrası vatandaşların sabah saatlerinde, karanlık havada, güneş görmeden işe gitmeleri ve çocuklarını bu saatte okula göndermeleri tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verildi.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KAYDA DEĞER KATKI SAĞLADI"

Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi: "Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.

AB TAVSİYESİNİ HATIRLATTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı. Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi? - Son Dakika


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