Mihriban Hurmacı'nın avukatından açıklama - Son Dakika

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı hakkında hazırlanan iddianamenin ardından Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper açıklama yaptı. Avukat Toper açıklamasında, "Özer Hurmacı hakkında 'yaralama', 'tehdit' suçlarından cezalandırılma istenirken, Mihriban Hurmacı hakkında 'yaralama', 'tehdit' ve üstüne 'hakaret' suçundan cezalandırılma istendi. Somut delile dayanmayan, tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, savunmalara itibarla hazırlanmış bu iddianamenin, mahkemede tartışılacak delillerle boşa düşeceğine olan inancımızı tekrarlayalım" dedi.

Yeniden boşanma davası açtığı futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne süren Mihriban Hurmacı'nın şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı 'müşteki-şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise 'basit yaralama ve 'tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı'nın kendisine karşı aldığı koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karara itiraz eden Hurmacı'nın itirazı kabul edilmediği takdirde 3 gün cezaevine girecek.

"Maddi gerçeği ortaya koyacağız"

Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper konuya ilişkin açıklama yaptı. Avukat Toker açıklamasında, "Müvekkilimiz Mihriban Hurmacı'nın eşi tarafından gördüğü şiddete dair bugün bazı basın organlarında haberler çıktı. Mihriban Hurmacı ile şiddet gösteren Özer Hurmacı hakkında bir iddianame düzenlendi. Şiddet gösteren kişi hakkında istenen ceza, mağdur kişi hakkında istenen cezadan daha azdı, bu nedenle herkesin dikkatini çekti. Özer Hurmacı hakkında 'yaralama', 'tehdit' suçlarından cezalandırılma istenirken, Mihriban Hurmacı hakkında 'yaralama', 'tehdit' ve üstüne 'hakaret' suçundan cezalandırılma istendi. Biz mahkemede maddi gerçeği ortaya koyacağız. Herhangi bir somut delile dayanmayan, tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, savunmalara itibarla hazırlanmış bu iddianamenin, mahkemede tartışılacak deliller kapsamında boşa düşeceğine olan inancımızı buradan tekrarlayalım" dedi.

"Hepimizin umutlarını ve direncini düşürdü"

Sözlerinin devamında Toper, "Mihriban Hurmacı ağır bir şiddetin muhatabı olmuş ve şiddet gördüğü fotoğraflar basına yansımıştı. O esnada, bu eylemini bastırmak adına, 6284 sayılı yasayı kötüye kullanarak, Özer Hurmacı bir koruma kararı aldı. Koruma kararına itiraz süresi geçmeden, şiddet gösterenin bir milli futbolcu olması sebebiyle, haber değeri taşıyan konu kapsamında müvekkilim, olgusal temelde vakayı anlattı. Gördüğü şiddeti kamuoyuyla paylaştı. Bu karara aykırılık olduğu gerekçesiyle müvekkilim hakkında zorlama hapsi kararı verildi. 'Gördüğün şiddet sana yetmemiş, bir de git 3 gün hapis yat' denilen bir karara ilk defa şahit olduk. Türkiye'de kadına şiddetle mücadele noktasındaki farkındalık ve mücadele, hepimizin umutlarını ve direncini düşürdü. Bu cezaya ilişkin gerekli itirazları yaptık. Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş, sevdiği ve güvendiği eşinden başka kimsesi olmayan, bir noktada sahipsiz bir kadının hem eşinden şiddet görüp hem de hapsi girmeyle karşı karşıya kalmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL