Özer Kayalı, Küçük Başkanın Davetini Geri Çevirmedi
1 saat önce
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Nermin-Metin Akar Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı seçilen 7nci sınıf öğrencisi M.Bartu Çağlar'ın daveti üzerine bugün okulu ziyaret etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı
, Nermin- Metin Akar
Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı seçilen 7nci sınıf öğrencisi M.Bartu Çağlar'ın daveti üzerine bugün okulu ziyaret etti.
Seçim vaadi olarak Belediye Başkanını okula getirip okul ve eğitim adına dileklerini ileteceğini belirterek seçimi kazanan okul öğrenci meclis başkanı Çağlar, Özer Kayalı
, okul müdürü ve öğretmenleri ile okulun fiziki şartları ve eğitime destek konusunda bazı taleplerde bulundu. Nazik daveti geri çevirmeyen Kayalı, diğer öğrencilerle de sohbet edip resim çektirdi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:20 Kaynak: İHA
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