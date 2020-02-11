Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt - Son Dakika Magazin

Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

6 saat önce

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor.

Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt, System.String[]

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."

Plastik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:23 
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YORUMLAR (4)


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