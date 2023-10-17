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Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:16

Ankara'da Özge Ulusoy'un babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır'ın cezası belli oldu. Ankara'da görülen duruşmada Nasır, taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALMIŞTI

Kaza, 4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan kadına hapis cezası

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Nasır'ın ehliyetine 2 yıl süreyle de el konuldu.

Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan kadına hapis cezası
Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan kadına hapis cezası
Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan kadına hapis cezası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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