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Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

11.02.2022 13:04

Son dakika gündem haberi... Mersin'de, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 7. yılında mezarı başına gelen ailesi ve vatandaşlar tarafından anıldı.

Mersin'de, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 7. yılında mezarı başına gelen ailesi ve vatandaşlar tarafından anıldı.

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı ziyarette mezara çiçekler bırakıldı.

Ziyaretçiler, mezarlık imamının okuduğu Kur'an-ı Kerim'e ve dualara da eşlik etti.

"Özomu unutmadınız, unutmayacağınızı da biliyordum"

Baba Aslan, gazetecilere, kızının vefatının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek, "Bütün öldürülmüş, katledilmiş kadınlarımızın mekanı cennet, kabirleri pür nur olsun." dedi.

Kadına yönelik şiddetin geleceği yok etme anlamına da geldiğini söyleyen Aslan, kadınlara yönelik saldırıların aslında vatana yapıldığını ifade etti.

Anne Aslan da acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Acımız ilk günkü gibi, hep aynı, hiç bitmiyor. Her saniye, dakika o acı bizim içimizde. Çok kötü bir duygu. Allah kimsenin başına vermesin, kadınlarımıza yardım etsin. Yetkililerimize, devlet büyüklerimize hep seslendik. Biz demek ki sesimizi duyuramamışız. Duyursaydık bu kadar kadınımızın, çocuklarımızın, evlatlarımızın eline dokunulmazdı." diye konuştu.

Kızını hatırlayarak ziyarete gelen vatandaşlara teşekkür eden Aslan, "Allah herkesten razı olsun. Özomu unutmadınız, unutmayacağınızı da biliyordum. Çünkü Özom suçsuzdu, günahsızdı. Dolmuşa binip eve geliyordu. Garip, masum, akıllı kızımdı. Bütün gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Özgecan Aslan'ın katledilmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

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Özgecan Aslan, Mehmet Aslan, Songül Aslan, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


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