Son Dakika Haberleri: Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a Disko Ruhunu Taşıdı!

Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a Disko Ruhunu Taşıdı!

33 dakika önce

Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu 80'ler disko ruhunu yansıtan bir parti ile sunan Özgür Masur, ışıltılı silüetleri ile moda haftasının üçüncü gününe damga vurdu.

Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a Disko Ruhunu Taşıdı!, System.String[]

Aralarında Hazal Kaya, Ezgi Mola, Büşra Develi, Bade İşçil, Cansu Tosun, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Banu Yentür ve Çiğdem Kamer 'in bulunduğu moda, sanat ve iş dünyasından birçok seçkin davetlinin katılımıyla özgün bir sunumda gerçekleşen koleksiyon gösterimi 80'lerin parti ruhunu günümüze taşıdı.

"80'lerin ışıltılı dünyasına kayıtsız kalmak mümkün değil." diyen Özgür Masur, yeni koleksiyonunda müziğin hiç olmadığı kadar yükseldiği, kadınların yüksek topuklar, ışıltılı siluetler ve heybetli saçlarla kendilerini disko ruhuna bıraktığı günleri yeniden canlandırıyor. Özgür Masur Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonuyla, rotasını Akdeniz rivierasına doğru çeviriyor ve kadınların güçlü bir siluet ortaya koyduğu ama ışıltısından hiç bir şey kaybetmediği günlere geri dönüyor. Masur'un dönemin kült isimlerinden Dalida'nın müzikleri eşliğinde 80'ler İtalya'sını düşleyerek tasarladığı koleksiyondaki ışıltılı dokular, kadına övgüyü temsil ediyor.

"Dalida'nın müziği kulağımda çınlarken canlanan siluetler, alabildiğine göz alıcı, dişi ve özgür…" diyen Masur'un Sonabahar/Kış 2019 Pret-a-Porter koleksiyonu; 80'lerin "fazla" trendini markanın DNA'sındaki lüks algısıyla buluşturuyor.Lüksü özümsemiş siluetler, markanın DNA'sındaki couture kültüründen beslenen hazır giyim koleksiyonlarını ortaya koyuyor. Masur, 80'lerin sunduğu görsel şölene duyduğu özlemin koleksiyonun çıkış noktası olduğunu belirtirken içerisindeki "demi-couture" parçalar ile öne çıkan koleksiyon, 80'lerin ışıltılı dünyasını kadınların özgün ve eğlenceli ruhuyla birleştiriyor.

Silver dokular, ışıldayan kumaşlar, dimond shape işlemeler ve kadifeler koleksiyonun temelini oluştururken, ışıltılı bir dünyayı aktaracak disko etkisindeki kumaşlar, puantiyeli ipek tüllerle melezleniyor. Couture algısını hazır giyim pratikliğiyle buluşturan koleksiyon, Özgür Masur çizgilerindeki lüks tavırdan ödün vermeyen, özgüveni yüksek siluetlere dönüşüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:49 Kaynak: Bültenler

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