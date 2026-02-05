Özgür Özel Adıyaman\'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.
Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kayapınar Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.
Daha sonra K-12 Konteyner Kent'teki depremzedeleri ziyaret eden Özel, depremzedelerle bir araya geldi.
