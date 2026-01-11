Özgür Özel: Asgari Ücret ve Emekliler İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: Asgari Ücret ve Emekliler İçin Mücadele

Özgür Özel: Asgari Ücret ve Emekliler İçin Mücadele
11.01.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarının artması için Denizli'de miting yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücretin ve emekli maaşının artması, ürünün kıymetlenmesi, çiftçinin yine milletin efendisi olması ve esnafın yüzü gülmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Türkiye'yi akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak yöneteceklerini anlatan Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin ev geçindirememesinden muzdarip emekçi de bu meydanda. Açlık sınırının üçte ikisine mahkum edilen emekli de bu meydanda, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken şimdi borç batağında olan çiftçi de bu meydanda. Siftahsız esnaf da bu meydanda. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli'de." ifadelerini kullandı.

Açıklanan asgari ücreti eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, bugünün parasıyla 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücret, emekli maaşı artsın, ürün kıymetlensin, çiftçi yine milletin efendisi olsun, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Parti'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, hep birlikte kazanacağız."

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum, meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı, kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli'deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Özel, mitingin ardından Merkezefendi Belediyesince yapılan Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Asgari Ücret, Özgür Özel, Çiftçilik, Politika, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Asgari Ücret ve Emekliler İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:31:01. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Asgari Ücret ve Emekliler İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.