CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO), Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.
CHP basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, CAO Yürütme Kurulu üyeleriyle pazar kampına girdi.
Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, CAO Yürütme Kurulu Toplantısında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?