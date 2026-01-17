Özgür Özel'den Emekli Maaşı Açıklaması - Son Dakika
Politika

17.01.2026 20:18
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için TBMM'ye önerge verecek.

Hatay'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 bin TL'ye yükseltilen emekli maaşının iyileştirilmesi için önümüzdeki hafta TBMM'ye önerge vereceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde miting gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel, emekli maaşlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Özel, 20 bin TL olan asgari ücreti 28 bin TL'ye çıkarmanın muhalefetin ellerinde olduğunu söyleyerek, "Bölge milletvekillerimiz bu hafta buradaydı ama parti 10 gündür emekliler için meclisi terk etmiyor. Mecliste emekliler için eylem yapıyor. 18 bin 975 getirmişler, olmaz dedik ve eyleme geçtik. Bin 62 TL daha verdiler komisyonda 20 bin TL yaptık, bu parayla geçinirler diyorlar. Buradan bütün partilere bir kez daha samimi çağrımı yapıyorum. Bu gün emekliye verilen bu 20 bin TL'ye Cumhuriyet Halk Partisi sefalet ücreti diyor. DEM Parti sefalet ücreti diyor. Yeni Yol grubu, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sefalet ücreti diyor. En nihayetinde sayın Bahçeli de sefalet ücreti dedi. Şimdi önümüzdeki mecliste görüşülürken iyileştirme önergesi vereceğiz. Eğer herkes sözünü tutarsa, genel başkanların sözüne parti grupları uyarsa bizim partimiz eksiksiz olarak salonda yer alacak. En önemli mazeretler hariç, Allah'tan engel çıkmadıktan sonra hep birlikte oradayız. AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri 300'den fazla her şeyi engelliyorlar. Ama bu kez; CHP, DEM, Yeni Yol ve MHP toplandığında 300'den fazla. Yani 20 bin TL'yi bir asgari ücrete, 28 bin TL'ye çıkarmak muhalefetin ellerinde, MHP ile birlikte. Buradan emeklilere sesleniyorum, o oturumu iyi izleyin. Kim arkanızda duruyor, kim oy veriyor ve kim oy vermiyor görün. Emekliye oy vermeyene artık Hatay'da selam vermeyin" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

