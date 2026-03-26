Özgür Özel'den Dünya Kupası yorumu: Bu sefer üçüncülükle yetinmeyiz
Özgür Özel'den Dünya Kupası yorumu: Bu sefer üçüncülükle yetinmeyiz

26.03.2026 22:28
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Mücadeleyi stadyumdan takip eden CHP lideri Özgür Özel, galibiyet sonrası yaptığı yorumda Milli Takımı yürekten kutladı ve Allah tamamına erdirsin. İnşallah son maçı da kazanıp turnuvaya gideceğiz. Eğer gidersek bu sefer üçüncülükle de yetinmeyiz, kupayı alırız'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı Milliler 1-0 kazanarak play-off turu finaline yükseldi.

FERDİ KADIOĞLU İLE GÜLDÜK

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GALİBİYET YORUMU

CHP Genel Başkanı Özel, mücadeleyi tribünden takip etti. Özel, mücadeleden galip ayrılan A Milli Takım için konuşarak, "İşte Bizim Çocuklar, işte gurur. A Milli Futbol Takımımızı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki galibiyeti için yürekten kutluyorum. Çok mutluyuz, Allah tamamına erdirsin. İnşallah son maçı da kazanıp turnuvaya gideceğiz. Eğer gidersek bu sefer üçüncülükle de yetinmeyiz, kupayı alırız.'' ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Biz de çok merak ediyorduk !!!! :))) 6 0 Yanıtla
  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Kimin umurundaki bu kişi!!! 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
