Özgür Özel: Depremzedelerin Hala Sorunları Var

'GERİYE KALAN YÜZDE 30 NE OLACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü öncesi, Osmaniye'deki programının ardından Gaziantep'e geçerek, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Özel, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, konteyner kentlerde bazı aileleri ziyaret etti. Evini, işini kaybetmiş depremzedelerin çare beklediklerini söyleyen Özel, "Depremin ardından bir yıl sonra konteynerlerde kimse kalmayacak denildi. Ben neredeyim; Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeyim. Bugün 3 yıl sonra yine konteyner kenti ziyarete geldim. Burada 4 bin 500 kişi yaşıyor. Oyu bana verin bir yıl içinde diyordu. Birinci yılda geldim Türkiye'de yüzde 2,4. Yani 100 depremzedenin 2,5'i girmiş 97,5'i dışarıdaydı. İkinci yıl yine geldim sözünü tuttu mu diye. Rakam yüzde 30. Depremzedenin yüzde 70'i dışarıdaydı. Üçüncü yıl oldu övünüyorlar. İnsan çatlar bununla övünülür mü? Bir yıl dediğin işi üç yılda tam yapmamışsın. Yüzde 70'ine anahtar dağıtmışsın bununla övünüyorsun. Geriye kalan yüzde 30 ne olacak" dedi.

'HESAP SANDIKTA VERİLECEK'

Siyaseti Ankara'da yapmadığını ve sahaya çıkıp vatandaşlarla görüştüğünü belirten Özel, "Depremzede perişan. Konteynerden çıkıyor aidat başlıyor, elektrik, su, doğal gaz başlıyor. Depremzede işsiz. Erdoğan'ı kızdırıyorum. Ankara'da otur, genel merkezli siyaset yap diyor. Ben oturmayıp sokağa çıkınca vatandaşın halini sorunca Türkiye'yi gezince bana kızıyor. Bana diyor ki depremde neredeydin. Şimdi Nurdağılılar söyledi, 3 gün buradaydım. 2 gün İslahiye'deydim. Sayın bakalım Erdoğan kaç kez gelmiş, ben kaç kez gelmişim. Bugün 50'nci ziyaretim deprem bölgesine. Erdoğan 38 kere gitmiş, neyle, 14 uçak, devletin bütün helikopterleriyle. 'CHP deprem turisti, bir kez geldiler, gittiler bir daha gören oldu mu?' diyor. Burada bu cevapları verenler konteynerlerin sahipleri. Partililer değiller. Peşin peşin sevinmesinler. Sandık geliyor hesap orada görülecek" diye konuştu.

Özel, konuşmalarının ardından konteyner kentte bulunan esnafı ziyaret etti.

Ahmet ATMACA-Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,