CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.
Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki cezaevine geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından cezaevinden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?