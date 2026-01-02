Özgür Özel: Kutuplaşmadan Çıkmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: Kutuplaşmadan Çıkmalıyız

Özgür Özel: Kutuplaşmadan Çıkmalıyız
02.01.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, siyaset gerginliğine son verilip kalkınmaya odaklanılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım." dedi.

Özel, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen "Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Özel, Saruhanlı'nın ayrı öneme sahip olduğunu, açılışını yaptığı gençlik merkezine adı verilen diş hekimi ve eski CHP İlçe Başkanı Muharrem Ekici'nin 10 yıl önce 2 Ocak'ta vefat ettiğini hatırlattı.

Türkiye'de siyasetin barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Özel, "Maalesef bugün Türkiye'nin siyasetinde bir gerginliktir, bir kutuplaşmadır gidiyor. Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur. Biz de yeni yılın yeni bir başlangıç olmasını, bundan sonra herkesin görev alanı neyse emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin sorunlarıyla meşgul olmasını, onlarla hemhal olmasını, birazcık bu tasaların, sıkıntıların, bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu açlığın önüne geçilecek işler yapılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Özel, CHP'li belediyelerin sunduğu hizmetleri anlatarak, kreş, halk ekmek ve kent lokantaları gibi hizmetleri ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

"Zenginliğe yürümemiz lazım"

İktidara geldiklerinde Türkiye'de kutuplaşmayı bitirip kucaklaşmayı başlatacaklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

Konuşmaların ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, açılışı yapılan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Siyaset, Ekonomi, Türkiye, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Kutuplaşmadan Çıkmalıyız - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
“Mümkün değil“ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
"Mümkün değil" denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:02:19. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Kutuplaşmadan Çıkmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.