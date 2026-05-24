Özgür Özel'in TBMM'deki odasına "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in TBMM'deki odasına "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı

Özgür Özel\'in TBMM\'deki odasına "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı
24.05.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizinin ardından "Makam odasını meraklısına bıraktık" diyerek TBMM'ye doğru 6.5 kilometrelik bir protesto yürüyüşü gerçekleştiren Özgür Özel, Meclis'te coşkulu bir kalabalık ve milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. "Yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır" açıklamasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen parti görevlileri, Özel’in Meclis’teki çalışma odasına "CHP Genel Başkanı" tabelasını asarak Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizinin ardından "Makam odasını meraklısına, hazımsızlara bıraktık" diyerek Meclis'e doğru 6.5 kilometrelik bir protesto yürüyüşü başlatan Özgür Özel, TBMM'ye ulaştı. On binlerin eşlik ettiği yürüyüşün ardından parlamentoda coşkulu bir kalabalık ve milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan Özel'in kullanacağı odaya vakit kaybetmeden "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı.

"MAKAM ODASINI MERAKLISINA BIRAKTIK, GERÇEK GENEL MERKEZ MECLİSTİR"

Polis müdahalesinin ardından genel merkez binasından ayrılan ve yürüyüş güzergahında yol kesen bir TOMA'nın üzerine çıkarak kitleye seslenen Özgür Özel, yeni dönemin mücadele şifrelerini verdi. Binaların değil, inancın önemli olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz son nefesimizi alacak hale gelene kadar orada dayandık, sonra çıktık. Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarısı için binalara değil; azme, kararlılığa ihtiyaç vardır. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te.

Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonudur. Toplam 83 makam odamız vardı, birisini hazımsızlara bıraktık. Ama bir diğeri Atatürk'ten miras, şimdi oraya gidiyoruz. Edirne'den Kars'a 81 il başkanlığımız da artık bizim genel merkezimizdir."

TBMM'DEKİ ODAYA "GENEL BAŞKAN" TABELASI ASILDI 

Milli Egemenlik Parkı'ndaki buluşmanın ardından Meclis binasına giriş yapan Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri, partililer ve meclis personeli tarafından alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

Özel’in "Yeni makam odamız Meclis'teki grup odamızdır" açıklamasından hemen sonra, TBMM ana binasındaki CHP Grup Başkanlığı katında hareketli dakikalar yaşandı. 

Görevliler tarafından, Özel’in çalışmalarını yürüteceği odaya resmen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" tabelası çakıldı. 

Bu hamle, Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki genel başkanlık savaşının devam edeceğinin bir göstergesi oldu 

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    koltuk sevdalısı dıyordu bırılerıne 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi

20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in TBMM'deki odasına "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.