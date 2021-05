Özhan Pulat: "Kabus gibiydi"

Beşiktaş deplasmanından 7-0'lık mağlubiyetle ayrılan Hatayspor'da Yardımcı Antrenör Özhan Pulat maçın ardından kendileri adına kabus bir gece olduğunu söyleyerek, Sergen Yalçın'ın hafta içinde yaptığı "Cumartesi göreceğiz" açıklaması için de, "Futbolda bu tarz meydan okumalar var. Bugün daha iyi yanıt vermeliydik" diye konuştu.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 7-0'lık mağlubiyetle ayrılan Hatayspor'da Covid-19 testi pozitif çıktığı için mücadelede boy gösteremeyen Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın yokluğunda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Yardımcı Antrenör Özhan Pulat boy gösterdi. "Tarifi ve izahı zor bir gece" diyerek sözlerine başlayan Pulat, "İlk devreyi açıklamak gerekirse kabus gibiydi. Rizespor maçında yaptığı 30 dakikalık etkili baskıyı biliyorduk ve önlem alıp hazırlıklarımızı buna göre yaptık. İlk dakikada kendi kalemize attığımız golle geriye düşmemiz bizi olumsuz etkiledi. İkinci yarıda oyuna giren arkadaşlar reaksiyon gösterdi ama tarifi olmayan üzüntülü bir skor. Camiamızdan taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışmadı" dedi.

"MEYDAN OKUMAYA DAHA İYİ CEVAP VERMELİYDİK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Rizespor maçından sonra "Cumartesi göreceğiz neler olacağını" ifadeleriyle ilgili de konuşan Pulat, "Açıkçası biz her rakibe ve her teknik adama saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. Ömer hocamız da her basın toplantısında saygı kelimesini en başa koyuyor. Bu tarz polemikler içinde olmak istemediğimiz durumlar. Biz futbolu güzelleştirmenin doğrulularını yapmak istiyoruz. Bu tarz meydan okumalar olabilir. Biz de dominant bir oyunla bu meydan okumaya cevap vermek ve reaksiyon göstermek istiyorduk. 30 dakikalık baskıyı kıramamamız ve kendi kalemize attığımız golle direncimizin düşmesiyle böyle bir skor oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/ İHA)