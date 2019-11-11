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Son Dakika Güncel Özhaseki'den Kocasinan Belediyesine ziyaret

Özhaseki'den Kocasinan Belediyesine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

Özhaseki'den Kocasinan Belediyesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile parti üyeleri de hazır bulundu.

Özhaseki, ziyarette yaptığı konuşmada, belediye başkanlarını ziyaret ederek, yapılması gerekenler noktasına fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugünkü belediye başkanlarımız ve siyasetin içerisinde bulunan milletvekillerimizle yıllarca kol kola vererek onlarca arkadaşımızın emeğiyle Kayseri'mizi bir yerden alıp, bir yere getirdik. Bugün de yeni arkadaşlarımızla Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde bu şehri daha ileriye götürmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan Kayseri ve Türkiye istifade etti. Bundan sonra da çok güzel hizmetler yapılacaktır. Ahmet Çolakbayrakdar'ı yakından tanıyoruz. Ailesiyle çevresiyle, hizmetleri ile çok çalışkan bir kardeşimiz. Bundan sonra da yapacağı her işte kendisine destek vermeye devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar da Kayseri modelinin Türkiye'de duyulmasına yaptığı özverili çalışmalardan dolayı Özhaseki'ye teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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