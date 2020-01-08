Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu - Son Dakika

Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de heyelanda hayatını kaybeden İbrahim Öngel için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de heyelanda hayatını kaybeden İbrahim Öngel için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.


Özkaldı, incelemede bulunmak için geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Mersin'deki heyelanda hayatını kaybeden 62 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi İbrahim Öngel'in taziye çadırını ziyaret etti.


Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesinde kurulan taziye çadırına gelen Özkaldı, heyelanda hayatını kaybeden çiftçi İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel ile görüştü. Taziyelerini ifade eden Özkaldı, 4 çocuklu aileye devlet imkanlarıyla her türlü yardımda bulunulacağını belirtti.


Taziye ziyaretinde Özkaldı'ya Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Erdemli Kaymakamı Avni Kula da eşlik etti. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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