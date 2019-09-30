Son Dakika Haberleri: Özkan: "Butik tarım üniversitesi Karacabey'e ciddi katkı sağlar"
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Özkan: "Butik tarım üniversitesi Karacabey'e ciddi katkı sağlar"

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, beraberindeki Karacabey heyetiyle birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Özkan:

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Soner Altun'un da yer aldığı ziyarette Karacabey heyeti, Rektör Kılavuz ile çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Son derece verimli geçen görüşmelerde, Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgesi için ortak kurulabilecek butik tarım üniversitesinin, Bursa'ya ve bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağı konusu gündeme getirildi. Rektör Kılavuz da bu öneriye sıcak baktığını kaydetti.

Karacabey'e üniversite çok yakışacak

Konuyla ilgili konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de eğitim anlamında böyle bir talebin her geçen gün arttığını dile getirirken, Karacabey'e bir üniversitenin çok yakışacağını ve ilçenin de bu yönde istekli olduğunun altını çizdi.

Rektör Kılavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görüşülen konuları değerlendireceğini ve yakın zamanda bölgede incelemelerde bulunabileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:07 Kaynak: Bültenler
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