Son Dakika Haberleri: Özlem Çeçrioğlu; "Seçim Bitti, Yarın Sabah Mesaim Başlıyor"

Özlem Çeçrioğlu; "Seçim Bitti, Yarın Sabah Mesaim Başlıyor"

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçimi kazandıklarını belirterek; "Yarın saat 08.30'da mesaim başlıyor.

Özlem Çeçrioğlu;
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçimi kazandıklarını belirterek; "Yarın saat 08.30'da mesaim başlıyor. Bugün itibariyle seçim bitmiştir" dedi.

Efeler Belediye Başkanı seçilen Fatih Atay ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamalara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine destek veren vermeyen tüm Aydınlılara teşekkür etti. Seçim döneminde büyük bir mücadele veren tüm teşkilatını da unutmayan Başkan Çerçioğlu, "Yarın saat 08.30'da mesaim başlıyor. Bugün itibariyle seçim bitmiştir, kazanan 17 ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Mustafa Savaş'a da diyorum ki; gel beraber Aydın için çalışalım. Artık seçim bitti. Bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum; ayrı gayrı yok. Tek hedefimiz Aydın ve Aydın'da yaşayanlar. Bunun için hep beraber çalışacağız. Seçim atmosferinde mutlaka olmuştur, ben hakkımı helal ediyorum. Benden yana hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Alanı dolduran kalabalığa seslenen Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetin 100. yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesinde Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan hiç ayrılmayan kadın bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Sizlere söz veriyorum; önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok çalışacağım. 17 ilçe belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte çalışacağız. Bu zamana kadar herkese eşit ve adil davrandım. Hiç kimseyi ayırmadım, kutuplaştırmadım. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde hiç kimseyi kutuplaştırmadan, herkesi kucaklayacağım. Aydın'da yaşayan hepimiz biriz. Sizleri çok seviyorum ve vermiş olduğunuz destekten dolayı minnet duygularımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun" - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

Efeler, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Özlem Çerçioğlu, Politika
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