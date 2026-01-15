Özverili Muhtar Kışın Yol Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Özverili Muhtar Kışın Yol Açıyor

Özverili Muhtar Kışın Yol Açıyor
15.01.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatbaşı köyü muhtarı Nasır Balkaya, karla mücadele çalışmalarıyla köylülerin mağduriyetini gideriyor.

Muş'un Çatbaşı köyü muhtarı Nasır Balkaya, 7 yıldır traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla kış aylarında mahalle araları ile ahır ve samanlık yollarını gönüllü olarak açarak vatandaşların mağduriyetini önlüyor.

Çatbaşı köyünde görev yapan muhtar Nasır Balkaya, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışına karşı kendi imkanlarıyla yürüttüğü karla mücadele çalışmalarıyla hem köy halkının hem de yetkililerin takdirini topluyor. 2019 yılından bu yana Çatbaşı köyünde muhtarlık görevini yürüten Balkaya, 7 yıl önce traktörünün arkasına taktırdığı kar küreme aparatıyla mahalle araları, ahır ve samanlık yollarını düzenli olarak kardan temizliyor. Kar yağışının günlük yaşamı ve hayvancılığı olumsuz etkilediği bölgede, Balkaya'nın tamamen gönüllülük esasına dayalı yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde köy yolu sürekli açık tutuluyor. Özellikle hastalık ve acil durumlarda ulaşımın aksamaması için büyük önem taşıyan bu hizmet, il özel idaresi tarafından da takdirle karşılandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, muhtar Balkaya'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Çatbaşı köyünde muhtar Nasır Balkaya'nın gönüllü olarak yürüttüğü karla mücadele çalışmaları, vatandaşların mağduriyetini en aza indirirken kamu kurumlarının yükünü de hafifletiyor. Özverili hizmetiyle örnek olan Balkaya, zorlu kış şartlarında köy halkının güvenli ulaşımını sağlayarak takdir toplamaya devam ediyor.

İl özel idaresi kiplerinin özverili çalışmalarına değinen Muhtar Balkaya, "Bu karı temizlememin sebebi vatandaşa yardımcı olmak. Zaten Muş İl Özel İdaresi görevini layıkıyla ve fazlasıyla yapıyor. 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Benim temizlediğim yerler köy içindeki yollar. Buradaki insanlarımız çiftçilik yapıyor, ben de çiftçiyim. İnsanların yaşadığı sıkıntıyı biliyorum. Kışın kar yağdığı zaman hem Muş İl Özel İdaresi'ne destek olmak hem de vatandaşımıza yardımcı olmak için köy içindeki yolları temizliyoruz. Özellikle okulun önü çok önemli. Çocuklarımızın mağdur olmaması için hemen müdahale ediyorum. Bunun dışında samanlıkların, ahırların ve insanların evlerinin kapı önlerini de bu traktörümle temizliyorum" dedi.

Muhtarın özverili çalıştığını ifade eden köy sakinlerinden Bülent Subaşı, "Muhtarımız, traktörünün arkasına taktırdığı bıçakla köyün bütün yollarını açıyor. Köy içindeki tüm yolları, mezra yollarını, ahır yollarını temizliyor. Kar nedeniyle insanlar köyde sıkıntı yaşıyor. Muhtarımız da vatandaş mağdur olmasın diye evlerin kapı önlerini, samanlıkların ve ahırların yollarını traktörüyle açıyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha çok kar yağdığını söyleyen köy sakini Mehmet Tatar ise muhtarın hizmetinden memnun olduklarını ifade ederek, "Yıllardır böyle bir kar görmedik. Bu sene bayağı bir kar yağdı. Yollarımız sık sık kapanıyor. Sağ olsun muhtarımız sürekli traktörüyle geliyor. Köyün içini, cami etrafını, okul bahçesini temizliyor. Bunu tamamen kendi hayrına yapıyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Nasır, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özverili Muhtar Kışın Yol Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:41:00. #7.11#
SON DAKİKA: Özverili Muhtar Kışın Yol Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.