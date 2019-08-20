Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:09 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
(1)
Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra Karabağlar
Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."
CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor