Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz

Pakdemirli: Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz

33 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Gelecek yıllarda Türkiye'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalışıyoruz.

Pakdemirli: Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Gelecek yıllarda Türkiye'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalışıyoruz. Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:20 

Türkiye, Bekir Pakdemirli, Şemsi Tebrizi, Ekonomi
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