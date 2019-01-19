Pakdemirli: Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz
33 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Gelecek yıllarda Türkiye'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalışıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
"Gelecek yıllarda Türkiye
'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalışıyoruz. Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:20
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