Paket faydalı ama yeterli değil!
28 dakika önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin reel sektöre ve ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin reel sektöre ve ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:07
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