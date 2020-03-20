Paket faydalı ama yeterli değil!

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ , 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin reel sektöre ve ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.

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