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Pakistan Başbakanı Han, ülkenin "ilk ulusal güvenlik politikasını" tanıttı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, ülkenin "ilk ulusal güvenlik politikasını" tanıttı

14.01.2022 13:15
Pakistan Başbakanı Han, ülkenin "ilk ulusal güvenlik politikasını" tanıttı

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin ilk ulusal güvenlik politikasını tanıtarak ulusun artık doğru yolda olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin ilk ulusal güvenlik politikasını tanıtarak ulusun artık doğru yolda olduğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre Başbakan Han, başkent İslamabad'daki Başbakanlık binasında 2022-2026 dönemini kapsayacak "ülkenin ilk ulusal güvenlik politikasının" halka açık versiyonunu tanıttı.

Han, ulusal güvenliğin yeni politikayla doğru yolda olduğunu ifade ederek ülkenin başlangıcından bu yana eski hükümetlerin askeri güvenliğe odaklandığını ve bunun ötesini planlamadıklarını kaydetti.

Bir ülkenin en büyük güvenliğinin o ülkenin halkı olduğuna dikkati çeken Han, vatandaşların ülkenin paydaşları haline gelmesini en büyük ulusal güvenlik olarak nitelendirdi.

Ekonomik güvenliğe özel önem

Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, ulusal güvenlik politikasının ekonomik güvenlik etrafında yoğunlaştığına işaret ederek jeostratejik ve jeopolitik zorunlulukların Pakistan'ın güvenliğini ve dünyadaki konumunu güçlendirmek için öne çıktığını vurguladı.

Pakistan'ın ulusal güvenlik politikasının hazırlanması girişimi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Sartaj Aziz tarafından 2014'te başlatılmıştı.

Belgenin bir kısmı kamuoyuyla paylaşılmadı

Pakistan'ın ilk ulusal güvenlik politikası belgesi 110 sayfadan oluşuyor. Pakistan, bunun 50 sayfalık bölümünü kamuoyuyla paylaşırken kalan kısımlar gizli olduğu gerekçesiyle paylaşılmadı.

Pakistan'ın gelecek yıllarda alması gereken yönün tanımlandığı ulusal güvenlik politikası belgesinde ulusal güvenliğe vatandaş merkezli bir yaklaşım benimsenirken ekonomik güvenliğe özel önem veriliyor.

Cammu Keşmir vurgusu

Milli uyum, ekonomik geleceğin güvence altına alınması, savunma ve toprak bütünlüğü, iç güvenlik, değişen dünyada dış politika ülkenin ulusal güvenlik politikasının öne çıkan temaları arasında bulunuyor.

Belgede, Cammu Keşmir anlaşmazlığının çözümü ülkenin hayati güvenlik çıkarı olarak nitelendirilirken, İslamabad'ın Hindistan ile çözüm bekleyen tüm sorunları diyalog yoluyla çözmek istediği fakat Hindistan'ın son eylemlerinin buna engel oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye detayı

"Pakistan'ın komşuları ve diğer bölgelerle ilişkiler" başlığında, Türkiye'ye de yer verildi.

Belgede, Pakistan'ın Türkiye ile kültürel, dini ve tarihi yakınlığa dayanan kardeşçe bağlara sahip olduğu vurgulanarak "Pakistan, özellikle Türkiye ve genel olarak Batı Asya'nın kardeş ülkeleriyle ikili ekonomik bağları ve savunma iş birliğini daha da geliştirmeye kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Belgede, Pakistan'ın Çin ile ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde yönlendirildiğinin altı çizilerek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ulusal öneme sahip bir proje olarak nitelendirildi.

ABD ile devam eden iş birliğinin bölgesel barış ve istikrar için kritik olmaya devam edeceğine işaret edilen belgede, İslamabad'ın blok siyasetine katılmadığı belirtildi.

Ekonomik ve siyasi diplomasi

Belgede, gençlik odaklı politikaların izlenmesi, gıda güvenliğinin garanti edilmesi, önleyici sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine de dikkat çekilerek Pakistan'ın gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik sorunların, sosyo-ekonomik ve coğrafi eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Dış politika alanında, bölgedeki barışın en önemli öncelik olarak nitelendirildiği belgede, siyasi ve ekonomik diplomasiye de eşit derecede önem verildiği kaydedildi.

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Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başbakan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, ülkenin 'ilk ulusal güvenlik politikasını' tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı Han, ülkenin "ilk ulusal güvenlik politikasını" tanıttı - Son Dakika
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